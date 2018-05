5 lucruri pe care bărbaţii şi le fac cu mâna lor şi-şi deteriorează viaţa sexuală

Inainte de a trage concluzii pripite, insa, mai bine gandeste-te serios daca nu cumva faci anumite chestii care mai degraba o determina sa fuga in jurul unui stadion, decat sa stea in pat langa tine si sa faca sex... tot cu tine!

Conform site-ului Cracked.com , iata 5 lucruri pe care barbatii le fac in detrimentul propriei vieti sexuale reusite.

1. O presezi sa faca sex

Iti suna cunoscut, nu-i asa? E o chestie pe care multi barbati o fac, cu toate ca ea pare sa nu aiba starea necesara pentru asa ceva. Nu o data auzim povesti in care sotii isi "cer drepturile", pretinzand ca au mare nevoie de un orgasm ca eventual sa doarma mai bine sau sa se relaxeze un pic. Sau au fost plecati in vreo delegatie si dupa 3 saptamani de absenta ameninta ca isi parasesc nevasta, daca ea nu accepta imediat sa faca sex. Orice incercare de a o obliga sa faca sex atunci cand ea nu are starea necesara si nu e pregatita, o va departa, in mod clar, si mai mult de tine si in nici un caz nu-i va starni dorinta si impulsul unei partide de sex! N-o conditiona si n-o ameninta ca te duci sa te culci cu alta, daca ea nu vrea sa se culce cu tine in clipa aceea. Daca nu poti, inseamna ca nu esti pregatit sa sustii o relatie.

2. Probleme cu igiena

Ai observat, probabil, ca de multe ori te dai cu parfum si chiar daca-ti torni si toata sticla pe tine, tot nu-ti mai simti cateodata propriul miros. Ei, acelasi lucru se petrece si cu mirosurile neplacute: ajungi sa nu te mai simti tu pe tine cum mirosi si ce dara lasi in urma ta. Asadar, ai grija si nu sari peste dus, spunandu-ti ca o zi n-o sa moara nimeni daca nu te speli, fiindca esti prea obosit si oricum nu se simte. Nu e deloc asa! Si daca nu muncesti si zaci pe canapea o zi intreaga, tot transpiri si corpul tau tot are reactii chimice care produc mirosuri. N-ai nici o scuza, spala-te zilnic! Mai ales daca iti place sexul oral... grija mare, fiindca n-ai cum sa primesti unul ca la carte, facut cu placere, decat daca esti mereu foarte curat si atent cu propria-ti igiena.

