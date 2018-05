5 mai 2018, ziua internaţională a grădinăritului în pielea goală

Ziua a fost inspirata de Ziua internationala a mersului pe bicicleta in pielea goala si a fost initiat de Jacob Gabriel ca parte a proiectului Body Freedom Collaborative (BFC) – Colaborarea pentru Libertatea Corpului – si Mark Storey editor consultant al revistei Nude & Natural.

Evenimentul nu presupune intalnirea pasionatilor de gradinarit in pielea goala intr-un anumit loc, ci promoveaza activitatea in propria gospodarie.

Ziua internationala a gradinaritului in pielea goala s-a sarbatorit pentru prima data in 10 septembrie 2005. In 2007 s-a hotarat ca evenimentul sa fie marcat anual, in prima sambata din luna mai.

