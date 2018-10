5 mituri despre sex pe care să nu le mai crezi

Iata 5 mituri despre sex demontate de Emily Nagoski, autoarea cartii „Come As You Are".

1. Treburile casnice sunt chiar atat de importante?

Potrivit unui studiu cuplurile care impart treburile casnice fac mai mult sex, insa un alt studiu a aratat ca atunci cand barbatii fac munca in casa ei au parte de mai putine partide de amor. Si atunci unde este beneficiul?

"Disputa din jurul treburilor casnice – sa fii excitat/a la vederea partenerului/ei care face munca in gospodarie – nu are niciun fundament stiintific ci unul social. Este despre diferenta dintre intelegerea tranzactionala a relatiei dintre treburile casnice si sex (Eu fac curat in bucatarie si, prin urmare, ma astept sa facem sex) vs intelegerea relationala (Suntem o echipa, asa ca eu curat bucataria? Tu ce faci? Vrei sa facem sex?)", spune Nagoski.

Nu intotdeauna lucrurile merg asa cum ti-ai dori in primul scenariu. „Curatenia nu-ti ofera mai multe drepturi sa faci sex decat, spre exemplu, ai avea daca ai cumpara cina. Oricine s-ar gandi ca merita sa primeasca o partida de amor nu este decat o persoana aroganta in preajma careia nu ti-ai dori sa fii", a adaugat Nagoski. „Nimic nu este mai putin lipsit de erotism decat cineva care spune <>, dupa care sa ridice o spranceana spre tine", a continuat Nagoski. Insa abordarea relationala functioneaza. „Cuplurile care au parte de un sex grozav au, totodata, o relatie fericita. Se ajuta unul pe celalalt; fac treburi pentru celalalt", dezvaluie Nagoski. Tot ea spune ca nimic nu alunga mai repede dorinta decat un plus de stres.

2. Cat de des ar trebui sa fac sex?

Cat de des vrei. „Este aproape imposibil sa citesti statisticile care arata cat de des fac sex oamenii obisnuiti si sa nu simti putin frustrat ca poate nu te incadrezi in medie, adica poate ca tu faci amor mai rar decat o fac altii. Si atunci te gandesti ca poate ceva nu este in regula cu tine", spune Nagoski. „Insa stai putin si analizeaza. Chiar vrei sa iei o decizie legata de cat de des sa o faci bazat pe cat de des o fac altii?".

Recunoaste: Un copil iti va afecta viata sexuala. Ca si o raceala. „Dorinta fluctueaza in functie de context. Ar trebui sa faci sex atat cat este bine pentru tine si relatia ta. Uita de viata sexuala a altor persoane – nu au niciun impact asupra satisfactiei tale".

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.