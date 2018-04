5 păcate sexuale ale femeilor

Evita aceste 5 pacate sexuale pe care le fac multe femei si nu vei mai fi niciodata singura:

1. Sa plangi

Daca ar exista un top al celor mai rele lucruri pe care o femeie le-ar putea face in pat, plansul ar fi de departe castigator. Nu doar ca il va face sa creada ca este un amant slab, insa te va face si pe tine sa pari isterica.

In plus, exista dovezi stiintifice care confirma faptul ca plansul este un impediment important in ceea ce priveste sexul. Cercetatorii au descoperit ca mirosul lacrimilor ii face pe barbati sa-si piarda interesul pentru amor.

2. Sa razi

Daca incepi sa razi in timp ce faceti amor, iubitul tau se va simti mai putin sigur pe el si pe performantele lui sexuale. Stiai ca 83% dintre barbati cred ca modul in care fac ei dragoste poate fi imbunatatit? Sau, in ceea ce priveste marimea penisului, 45% dintre barbati si-ar dori sa aiba un organ genital mai mare?

Prin urmare, atunci cand iubitul tau se straduieste din toate puterile nu ar trebui niciodata sa razi. Chiar daca tu nu razi de barbatia lui sau de modul in care face amor, el s-ar putea simti ofensat sau mai rau, sa-l faca sa nu mai doreasca sa faca dragoste cu tine. Iar daca tu esti printre femeiele care rand atunci cand sunt emotionate, incearca sa te concentrezi pe ceva serios.

