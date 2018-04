5 pozitii FIERBINŢI pe care trebuie sa le încerci!

1. In picioare, lipiti de perete

Aceasta pozitie este clasica si poate fi fabuloasa fara ca el sa te ridice neaparat in aer. Daca stai sprijinita usor de perete si iti tii picioare pe pamant, poti ajunge repede pe culmile extazului. Foloseste presiunea corpului ca sa ramai lipita de perete – asa poti deveni mai excitata si in curand noua pozitie va intra in topul repertoriului tau sexual.

2. El – aplecat la marginea patului, iar tu – sub patura

Aceasta pozitie este usoara si placuta din mai multe motive. Daca afara e frig, te poti incalzi sub patura, in timp ce el sta in spatele tau, langa pat. Multe cupluri spun ca diferenta de temperatura face lucrurile mai pasionale. In plus, daca stai sub patura, unele simturi (vazul, partial si auzul) iti vor fi restranse, dar se vor ascuti celelalte! Sub patura e intuneric si e un pic mai greu de respirat, ceea ce confera o senzatie incitanta de pericol, care poate duce la o partida de sex mai „aprinsa".

