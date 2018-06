5 secrete despre cum s-o satisfaci la superlativ

1. Vrea mai mult decat i-ai oferit deja

Desi cele care s-au declarat satisfacute de viata lor sexuala au afirmat ca fac sex de cateva ori pe saptamana, doua din cinci au recunoscut ca vor si mai mult. Si nu se refera neaparat la penetrare si la act sexual clasic. Femeile dau intelesuri multiple ideii de sex. E suficient sa le faci sa se simta dorite si sa le trimiti mesaje in acest sens, ca sa fie satisfacute. Barbatii adesea se tem sa nu ceara prea mult, dar si femeile au cel putin un apetit sexual la fel de mare ca si ei.

2. Se simte foarte bine in pielea ei

O femeie cu adevarat satisfacuta nu are probleme cu respectul de sine, dovada ca patru din cinci parteneri le gasesc extrem de sexy. Si daca vrei o bomba sexy langa tine, cu atitudine corespunzatoare... nu-I critica niciodata corpul! Va deveni brusc ingrijorata despre felul in care o privesti. Nu se va mai simti deloc confortabil in prezenta ta.

