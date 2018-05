6 alimente care iti cresc libidoul

Si daca esti ingrijorat de nivelul scazut al libidoului exista mai multe modalitati prin care corpul poate fi reenergizat inlusiv prin introducerea unor alimente cheie in dieta. Desi exista asa numitele superalimente care au ca efect cresterea libidoului, daca dieta ta obisnuita este de slaba calitate, doar consumarea lor s-ar putea sa nu aiba efectele dorite de tine. Este important sa-ti schimbi stilul de viata astfel incat tu insuti sa devii mai sanatos.Vestea buna este ca poti incorpora unele alimente obisnuite intr-o dieta sanatoasa care te vor ajuta sa reduci inflamatiile, sa cresti fluxul sanguin prin tot corpul si sa cresti nivelul energetic. De fapt, aceste alimente nu doar ca te vor ajuta sa te simti mai bine ci sa arati mai bine, ceea ce va face minuni pentru libidoul tau.

Iata cele 6 alimente pe care ar trebui sa le mananci in fiecare zi:



1. Somonul



Somonul salbatic este o sursa excelenta de omega 3, acizii grasi EPA si DHA ajuta la mentinerea fluiditatii membranelor celulelor. Acesti acizi pastreaza sanatatea sistemului cardiovascular prin reducera inflamatiei, prevenirea formarii cheagurilor de sange si mentinerea grasimilor din sange la un nivel normal. Somonul poate fi pregatit pe gratar, fiert sau adaugat la omleta sau salata. Omega 3 poate fi, de asemenea, gasit in alti pesti grasi precum tonul, codul negru sau macroul.



2. Avocado



Acest fruct bogat in grasimi contine omega 3 si omega 9. Cum acesti acizi sunt anti-inflamatorii mentin sanatatea sistemului cardiovascular si regleaza nivelul glicemiei. In plus, avocado este bogat in fibre si in antioxidanti precum vitamina C, vitamina K, si vitamine de tip B. De asemenea, fructul reprezinta o sursa de proteine de calitate. Pentru a beneficia de toate aceste calitati ale fructului, consumati-l crud si in salate. Grasimile sanatoase din el ajuta si la cresterea absortiei de fitonutrienti din legumele cu funze verzi, morcovi si tomate.



3. Pepenele



Pepenele este bogat in citrulina – ajuta la regularizarea productiei de monoxid de azot (acid nutric), care ajuta la dilatarea vaselor de sange. De asemenea, contine licopen si beta-caroten care actioneaza ca antioxidanti si protejeaza celulele. Il poti consuma singur sau intr-o salata de fructe.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO