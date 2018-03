6 lucruri extrem de interesante pe care nu le ştiai despre zona ta intimă

1. Vaginul este usor acid: PH-ul vaginului este de aproximativ 4.5 (valoarea lui se invarte in intervalul 3.8- 4.5). Lichidul seminal, pe de alta parte, este bazic cu un pH de aproximativ 8. Partidele de amor indelungate pot afecta pH-ul vaginului, ajucandu-se chiar la instalearea unor infectiii cum ar fi vaginoza bacteriana. Sa nu intelegeti ca va sfatuim sa va limitati activitatea intimă, dar este recomandat sa urinati intre partidele intime pentru a reduce riscul de infectii. De asemenea, aveti grija la ce produse de igiena intima folositi intrucat acestea pot afecta pH-ul vaginului.

2. Vaginul are 8000 de terminatii nervoase! Clitorisul, acel mic organ roz, este cheia spre placerea maxima. Clitorisul este foarte sensibil si are mai multi nervi per milimetru decat orice alt organ – 8000 de terminatii nervoase – penisul barbatului are ‚numai’ 4000 de terminatii nervoase. Clitorisul este forte mic, dar atunci cand este in erectie va creste in marime. Si interiorul vaginului se mareste pe masura ce fluxul de sange din interior creste. O stimulare priceputa a clitorisului va duce cu siguranta la orgasmul clitoridian care este mult mai intens decat orgasmul vaginal.

3. Chiar exista PUNCTUL G: Cele mai multe femei considera ca punctul G se refera la acel punct erogen, dar s-a descoperit ca nu este de fapt un punct, ci o intreaga zona. Fiecare femeie este construita intr-un stil unic, insa se spune ca aceasta zona erogena se afla putin deasupra peretelui frontal al vaginului, in directia buricului. Sunt doar cateva femei cele care se bucura de orgasmul vaginal, cele mai multe insa nu au acest lux si pentru a atinge apogeul placerii au nevoie si de stimularea clitorisului.

4. Lubrifierea vaginului este extrem de importanta: Vaginul nu are glande de lubrifiere, iar acel lichid pe care il simt de obicei femeile cand sunt excitate este, de fapt, o plasma ce evadeaza din capilarele mucoasei peretelui vaginal. Multe femei tind sa se planga de faptul ca vaginul lor nu este destul de lubrifiat in timpul actului intim. Secretul catre o lubrifiere buna este preludiul care le urca in general pe femei pe culmile placerii pana la a junge la actul intim in sine. Daca indiferent de metodele de stimulare sexuala pe care le incercati, nu vi se lubrifiaza vaginul, este recomandat sa consultati un medic caci s-ar putea sa fie un dezechilibru hormonal.

5. Nu toate femeile au himen: Un tesut extrem de fin asociat in general cu virginitatea, cunoscut sub numele de himen, nu este ceva ce se intalneste la toate femeile. Este adevarat ca majoritatea femeilor se naste cu acest himen care poate varia in forma si marime, dar sunt unele femei care nu au himen. Himenul acopera deschiderea vaginului si poate fi rupt in timpul actului intim, dar se poate rupe si din cauza unor exercitii fizice sau din cauza unui dezechilibru hormonal.

6. Muschii vaginali tonifiati si puternici stimuleaza organul: Exercitiile Kegel sunt ceea ce ar putea numi un practician un set de exercitii simple de intarire a muschilor din jurul platformei pelviene cu efecte benefice multiple in diferite aspecte ale vietii noastre obisnuite. Prin practicarea acestor exercitii, femeile isi pot imbunatati ejacularea din timpul orgasmului. Puteti face aceste exercitii oriunde. Secretul este sa simulati ca v-ati abtine din a face pipi si tineti incordat pentru cateva secunde, scrie andreilaslau.net.