6 lucruri pe care trebuie să le ştii despre sex şi relaţii

Iata 6 lucruri pe care trebuie sa le stii despre sex si relatii.

Nu subestima niciodata puterea sarutului

Cu totii stim ca repetitia este mama invataturii: cu siguranta ca ea nu vrea sa-i „mozolesti” fata, insa un sarut bun, pasional poate pune lucrurile in miscare. De asemenea, muscaturile usoare ale buzelor (usoare nu pana la sange) sunt alegeri inteligente. Nu uita de gat si de sani pentru ca iti vor aduce puncte in plus (ai grija sa fii delicat in aceste zone sensibile).

Fii curat

Daca mirosi bine, vei fi mai atractiv. De fapt, spun femeile, nimic nu este mai sexy decat un barbat cu o apa de cologne buna. Tine minte, totusi, acest lucru nu inseamna ca ar trebui sa te imbaiezi in parfum.

Femeile pot ramane insarcinate dupa prima partida de amor

Poate ca tu stii ca este destul de greu pentru o femeie sa ramana insarcinata cand face sex pentru intaia oara in viata sa. Adevarul este insa ca daca face amor fara sa opteze si pentru contraceptie atunci poate ramane insarcinata indiferent ca face sex pentru prima, a doua sau a treia oara.

Pe de alta parte, un barbat poate lasa insarcinata o femeie chiar prima oara cand face dragoste. Daca esti femeie si faci sex, poti ramane gravida imediat ce incepi sa ai ovulatie. Astfel sarcina apare inainte de a avea primul ciclu.

Folosirea contraceptionalelor te poate proteja de o sarcina nedorita. Daca, insa, folosesti prezervativul esti protejat/a si impotriva bolilor cu transmitere sexuala.

