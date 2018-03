6 mituri controversate despre sex

1. Marimea conteaza! – NU chiar

Din totdeauna barbatii au vrut sa se dea mari, mai ales la capitolul „barbatie". In plus, multe din femeile nesatisfacute din punct de vedere sexual au dat vina pe dotarea partenerului. Insa lucrurile n-ar trebui sa fie deloc asa. Barbatii cu un penis mic ar trebui sa se axeze mai mult pe partea de preludiu, de stimulare sexuala. In plus, daca-si cunoaste foarte bine partenera va folosi exact acele miscari care sa o determine sa ajunga la climax chiar daca nu are dotarile unui actor de filme pentru adulti.

2. Masturbarea daunaeaza relatiei! – NU

De fapt, chiar poate imbunatati relatia de cuplu. Asta, bineinteles, daca nu este impinsa la extrem. Adica sa renunti la mainile partenerei(ului), de dragul propriilor maini. „Femeile care se autostimuleaza au un nivel mai ridicat al satisfactiei sexuale. Le sporeste interesul si, de asemenea, dorinta. IN plus, femeile care nu pot ajunge la orgasm, pot invata cateva lucruri despre cum sa-ti cresti singura placerea, iar barbatii care sufera de ejaculare precoce isi pot controla ejacularea prin masturbare", spune dr. Berman.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.