6 moduri inedite să foloseşti florile la nunta ta

Iata care sunt sugestiile noastre!

#1. Fantana accesorizata cu flori

Vrei o nunta demna de casa regala? Atunci tot aranjamentele florale potrivite sunt cheia! Opteaza pentru amenajarea unei fantani accesorizate cu flori, care cu siguranta va fi atractia principala a evenimentului, dupa mireasa, desigur! Crinii ar putea fi o varianta foarte potrivita in acest caz, dar aceasta nu este o regula obligatorie. Poti opta pentru florile tale preferate sau pentru tipuri de flori care se preteaza temei evenimentului.

#2. Accesorii florale pentru candelabre

Lumina este un element-cheie caruia trebuie sa ii acorzi atentie atunci cand pui la punct detaliile pentru seara nuntii tale. Ce-ar fi sa mizezi pe o modalitate spectaculoasa de a decora candelabrele? Florile sunt si de aceasta data optiunea ideala! Le poti aseza in forma circulara, pe baza care sustine candelabrul sau poti, la fel de bine sa accesorizezi cu flori bratele acestuia.

#3. Insule plutitoare din flori

Poate ca proiectarea monogramelor florale pe apa din piscina unde se va desfasura nunta nu ti se pare o idee atat de inventiva. Noi iti propunem, insa, o alternativa mult mai interesanta: insulele florale! Acestea vor pluti pe apa, creand un efect uimitor. Nu avem niciun dubiu ca invitatii vor aprecia creativitatea ta!

#4. Flori pentru infrumusetarea corturilor

Daca visezi la o nunta intr-un cort decorat in stil romantic, dar viziunea ta nu-ti mai pare la fel de potrivita cand te gandesti la suportii metalici care sustin partea textila, atunci florile sunt solutia. Mascheaza aceste portiuni inestetice cu ghirlande luxuriante de flori si ia in considerare chiar si plante mai putin utilizate in decorurile de nunti, cum ar fi feriga sau iedera.

#5. Fundal floral pentru poze

Suntem de acord ca un photo booth poate fi un element savuros al evenimentului tau, insa o varianta si mai potrivita pentru nunta este crearea unui fundal floral pentru poze. In functie de stilul dorit, poti incerca mixuri florale in stil urban, romantic, vintage etc. Ai voie sa te joci si sa experimentezi diverse combinatii pana ce o vei gasi pe cea norocoasa.

#6. Aranjamente florale pentru scari

Sala pe care ai ales-o pentru a gazdui nunta ta are si o zona in care exista scari? Nimic mai ofertant! Accesorizeaza balustradele scarilor cu aranjamente florale, care le vor calauzi pasii tuturor celor invitati. Opteaza pentru flori impletite in combinatii inedite, pe care designerii florali le pot crea cu putina creativitate.