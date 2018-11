6 ponturi feng shui pentru abundenţa ta financiară

Cand energia curge acasa si la birou, atunci banii vin usor la tine, ceea ce inseamna ca ai o stare financiara sanatoasa.

Iata 6 ponturi feng shui pentru abundenta ta financiara.

1. Repara orice scurgere

In feng shui apa reprezinta doua lucruri: bani si emotii.

In ambele cazuri este vorba despre circulatie. Iar daca iti curge apa la chiuveta sau prin tavan iti picura apa in casa, fa tot posibilul sa rezolvi problema. Cand repari ceva in casa ta, repari ceva in viata ta. Nu ti-ai dori ca banii sa se scurga din viata ta, nu?

2. Pune capacul la closet

La toaleta se pierde energie prin spiralare, cand tragi apa. Cand pui capacul la closet, protejezi chiu-ul (energia) sa nu plece din casa ta. Din nou, prin analogia apei, acest lucru este foarte important. Gandeste-te la urmatorul lucru: Nu da drumul la bani pe apa sambetei. Mai mult este o ideea buna sa legi panglici rosii pe teava din spatele toaletei pentru a-ti proteja o data in plus, finantele.

