6 poziţii pe care nu le-ai încercat încă

Este normal sa-ti pui semne de intrebare in momentul in care incerci lucruri noi. Insa acestea nu trebuie sa te opreasca sa mergi mai departe in a descoperi totul despre sex. Gandeste-te ca, daca o persoana nu-si invinge frica de a intra in apa, n-o sa invete in veci sa inoate. In plus, cand vorbim despre pozitii noi, de cele mai multe e vorba de mici rasuciri ale corpului care sa-ti permita miscari mai ample. Iata cateva sfaturi pe care specialistii site-ului redbookmag.com le au pentru cuplurile in care monotonia sexuala este la ordinea zilei. Revigoreaza-ti relatia apeland la aceste pozitii menite sa te scoata din rutina care s-a instalat in viata ta de cuplu.

Pozitii sexuale #1: Golden Gate

Iti place pozitia misionarului? Iata ce trebuie sa schimbi: ridica picioarele partenerei astfel incat sa se sprijine pe umarii tai, iar genunchii sa fie de-o parte si alta a capului tau (nu e asa de greu precum pare). Sau indoaie genunchii partenerei, iar picioarele sale sa-ti cuprinda pieptul. Nu necesita nici un efort nici din partea ta, nici a partenerei, insa ambii veti cunoaste senzatii noi.

Pozitii sexuale #2: Autostrada

Esti in pozitia misionarului. Iata ce trebuie sa schimbi: partenera strange picioarele pe cand tu le departezi astfel incat sa-i cuprinzi coapsele. Datorita pozitiei, amandoi veti trai senzatii intense.

Pozitii sexuale #3: Cocostarcul

Tot pozitia misionarului? Iata ce trebuie sa schimbi: femeia ridica un picior si-l sprijina de pieptul barbatului, in vreme ce celalalt picior este intins pe pat. Aceasta pozitie are doua avantaje: este usor de practicat, plus ca lasa loc si pentru stimularea manuala a partenerei.

