6 poziţii sexuale pe care bărbaţii le urăsc

Cu aceasta in minte, iata raspunsul unor barbati legat de cea mai putin excitanta pozitie sexuala pe care au incercat-o vreodata.

In picioare

„Nu face parte dintre favoritele mele... adica sa o facem in picioare fata in fata, pentru a fi mai exact. Invers, adica partenera cu spatele este extraordinara, insa atucni cand stam fata in fata in picioare este prea mult de munca si prea putina placere. In cazul in care barbatul nu are o forta fizica iesita din comun pozitia creeaza numai batai de cap", sustine Gordon, 35 de ani.

Femeia deasupra care face miscare pra bruste

„Imi place atunci cand femeia care se afla deasupra stie ce trebuie sa faca. Insa nimic nu ma sperie mai tare decat femeia care sare pur si simplu in timp ce se afla deasupra. In asemenea momente, imi este teama ca penisul sa iasa, sa nu mai intre unde trebuie si sa ma trezesc cu organul fracturat", spune Matthew, 29 de ani.

Femeia pe fata barbatului

„Imi place sa-i fac sex oral unei fete, insa imi displace ca ea sa-mi puna intregul ei sex pe fata. Stiu ca unor prieteni de-ai mei le place asta, insa eu abia pot sa respir, ea este incordata, asa ca as prefera sa-i fac sex oral intr-o alta pozitie", marturiseste Henry, 32 de ani.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.