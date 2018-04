6 sfaturi pentru a invinge plictiseala in cuplu

Dintr-un studiu facut de site-ul goodinbed.com a reiesit ca cea mai mare amenintare pentru o relatie de lunga durata este plictiseala. In cercetare au participat 3.341 de persoane implicate in relatii monogame (1.418 barbati si 1.923 femei). Un sfert dintre acestia au afirmat ca se simt plicitisiti in relatia de cuplu. Alti 25% au spus ca sunt pe pragul de a se plictisi de relatia actuala. Asta inseamna ca jumatate din cupluri se confrunta cu aceasta problema – monotonia – care poate fi comparata cu un atac la sistemul imunitar al relatiei. Daca se instaureaza monotonia pot aparea atatea alte probleme. De exemplu, 20% si-au inselat partenerul/partenera datorita plictiselii.

Anumiti factori pot accentua monotonia:

· Imbatranirea 38.5%

· Copii 32.2%

· Locuitul impreuna 15.6%

· Mariajul 13.8%

· A ramane gravida 8%

Iata cateva sfaturi care sa te ajute sa tii la distanta „virusul” plictiselii.

1. Roaga-ti partenerul/partenera sa incercati ceva nou in dormitor

Majoritatea persoanelor (69% din barbati si 50% din femei) au afirmat ca sunt pro schimbarilor in materie de sex pentru a combate monotonia. Incepeti prin a va impartasi fanteziile si a pune una in practica, sau incercati jucariile sexuale.

2. Roaga-ti partenerul sa incercati o activitate noua

Inscrieti-va la cursuri de dans sau gatit sau orice va face placere amandurora. A avea mereu ceva interesant de facut va va ajuta sa scapati de monotonie. Pana la urma activitatile noi si inedite sunt exact contrariul rutinei.

