69 de percheziţii în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

Au fost ridicate aproape 500 de grame de cocaină, peste 700 de grame şi 35 de doze de rezină de cannabis, 7 grame de heroină, 1.000 de grame de substanţe psihoactive, peste 1.000 de comprimate diverse, precum şi alte droguri şi bunuri folosite în activităţi ilicite.



În perioada 1 - 14 martie, aproape 300 de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.



Astfel, poliţiştii au organizat în această perioadă 43 de acţiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 69 de percheziţii domiciliare. Au fost derulate activităţi investigative pentru probarea activităţii infracţionale a 126 de persoane, dintre care 40 au fost reţinute sau arestate, iar 2 au fost plasate sub control judiciar.



Au fost ridicate 442 de grame de cocaină, 685 de grame de cannabis, 25 de grame de muguri de cannabis, 35 de doze de rezină de cannabis, 4,5 grame de MDMA, 4 comprimate de ecstasy, 7 grame de heroină, 1.000 de grame de substanţe psihoactive, peste 1.000 de comprimate diverse, o pipă, un litru de acetonă, 8 cântare electronice şi 10 grindere.



De asemenea, au fost indisponibilizaţi 60.000 de lei, 15.560 de euro, 100 de dolari, 200 de lire sterline, 9 bancnote de 200 de lei false, un autoturism, 6 HDD-uri, 27 de laptopuri, 4 tablete, 58 de telefoane mobile, 32 de cartele SIM, 25 de medii de stocare, o armă, un cartuş şi 491 de pachete de ţigări de contrabandă.



În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi, se mai arată în comunicatul IGPR.