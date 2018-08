7 beneficii ale contracepţiei cu pilula hormonală

1. Poate ajuta la tratarea endometriozei

Endometrioza este afectiunea prin care celule din endometru migreaza in uter sau chiar in alte parti ale traiectului genital, transmitand informatii false in cazul unei eventuale sarcini, care devine imposibila in prezenta unei endometrioze. In plus, endometrioza este o afectiune care doare ingrozitor. In cazul femeilor care iau regulat pilula contraceptiva, efectul endometriozei este minimizat, iar durerile sunt cu mult diminuate.

2. Poate da o mana de ajutor in cazul Sindromului ovarelor polichistice.

Femeile care sufera de aceasta afectiune au o oscilatia mai mare a nivelului hormonal. Hormonii tratamentului contraceptiv mai echilibreaza nivelul hormonal dereglat in cazul SOP.

3. Minimizeaza durerea in cazul crampelor abdominale menstruale

Stim toate cat de dureroasa este prima zi de ciclu, sau poate toate zilele de ciclu menstrual, pentru anumite femei, datorita contractiilor musculare din perioada sangerarii. Pilula contraceptiva reduce nivelul durerilor, prin reducerea nivelului secretiei prostaglandinei.

