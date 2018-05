7 beneficii ale masturbarii la femei

Daca, totusi, te simti putin vinovata in legatura cu asta, iata 7 beneficii ale masturbarii feminine.

Previne infectiile cervicale

Unul dintre beneficiile masturbarii feminine este prevenirea infectiilor cervicale si eliminarea disconfortului cauzat de sterilet. In plus ajuta femeile la eliminarea riscurilor de infectii ale tractului urinar. De asemenea, masturbarea regulata poate reduce riscul contractarii unor boli cu transmitere sexuala. Multe dintre femeile care sufera din cauza infectiilor tractului urinat au marturisit ca masturbarea le-a ajutat sa scape de dureri si sa elimine bacteriile existente in cervix. Tocmai de aceea, masturbarea feminina este considerata modalitatea organismului de a scapa de bacterii.

Intareste muschii vaginali

O sesiune de autosatisfacere va creste forta muschilor pelvieni ceea ce inseamna o pregatire excelenta pentru o viitoare nastere, o prevenire a incontinentei urinare de mai tarziu, orgasme multiple, frecvente si mai puternice si o strangere mai puternica a vaginului.

Reprezinta o modalitate excelenta de a invata lucruri noi

Poti invata lucruri noi despre corpul tau datorita masturbarii intrucat te pune in contact cu propriul corp si propria sexualitate. Este considerata modalitatea perfecta de a explora noi fantezii, de a invata lucruri noi despre sexualitatea ta.

