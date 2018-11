7 lecţii de viaţă învăţate de copii din relaţia părinţilor lor

Iata 7 lectii de viata pe care copiii le invata din relatia parintilor lor.

1. Cum sa tratezi pe cineva cu respect

Nu numai felul in care vorbesti cu partenerul de viata este observat de catre cei mici. Ei acorda o deosebita atentie si modului in care vorbesti despre celalalt parinte. Asa ca este indicat sa fii atent la cuvintele pe care le folosesti. Poti pierde mai mult decat crezi.

2. Cum sa se integreze in echipa

Atunci cand un copil vede ca doar mama aduna rufele murdare si doar tata are grija de gradina. Intr-o lume in care se pune foarte mare accent pe munca in echipa, ai grija ca cel mic sa va vada si strangand rufele, si avand grija de flori. Bonus: copiii sunt mai tentati sa faca treburile casnice atunci cand nu vad ca o anumita sarcina este strict de datoria mamei sau a tatalui.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.