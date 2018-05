7 lucruri pe care să le faci după ce te-a înşelat

Crezi sau nu, exista lucruri pe care le poti face – productive, sanatoase – dupa ce ai aflat ca iubitul/a te-a tradat in cel mai rau mod: culcandu-se cu altcineva. In asemenea clipe cand esti socat/a, plin/a de durere si negare ai impresia ca abia te poti tine pe picioare. Insa sunt si alte cai de a gestiona o veste proasta ca aceasta.

Iata 7 lucruri pe care sa le faci dupa ce te-a inselat.

Decide daca vrei sau nu sa mai ramaneti impreuna, daca relatia voastra merita salvata

Este nevoie de timp pentru a procesa ce s-a intamplat. O modalitate prin care sa te decizi daca vrei sa ramaneti impreuna si sa lupti pentru dragostea ta este sa fii onest/a in legatura cu genul de persoana care este jumatatea ta si ce fel de tradare a comis. Daca nu este tipul care calca stramb si totul s-a intamplat o singura data merita sa-i mai acorzi o sansa. La fel daca el/ea a fost cel/a care a dezvaluit ca a avut o aventura sau cel putin lasa senzatia ca regreta cu adevarat ce s-a intamplat. „Se mai intampla sa calci stramb, iar vestea buna este ca relatia poate supravietui dupa un asemenea eveniment nefericit", sustine William July autor al Confessions of an Ex Bachelor.

Insa daca el/ea nu este la prima intamplare de acest fel si nu a avut loc o singura data (de fapt a fost o relatie romantica in adevaratul sens al cuvantului), s-a culcat cu fostul/a sau nu pare ca regret deloc aventura trebuie sa te gandesti serios inainte de a decide ca vrei sa ramai alaturi de el/ea.

Vorbiti despre ce s-a intamplat

„Daca decizi ca vrei sa continui relatia atunci trebuie sa vorbiti despre ce s-a intamplat si de ce s-a intamplat. Ce simtea... si ce simte acum dupa ce a calcat stramb? Stiu ca acest pas poate fi dureros insa este important ca tu sa stii exact ce gandeste. De asemenea si el/ea trebui sa auda ce ai de spus despre ce s-a intamplat, sa afle sentimentele tale in legatura cu infidelitatea. El/ea trebuie sa inteleaga cum ai fost ranit/a de comportamentul sau si sa-ti lase timp si spatiu pentru a-ti pune in ordine sentimentele", sustine psihoterapeutul Vanessa Marin.

Faceti o pauza

Poate consideri ca o astfel de decizie face mai mult rau deca bine, insa chiar si o scurta despartire de sotul/a necredincios/oasa te poate ajuta sa-ti aduni gandurile si sa descoperi ce vrei sa faci in continuare. Fara ca el/ea sa te distraga ori sa te simti ranit/a de discutiile dureroase dupa ce ai aflat ca a calcat stramb pot lua o hotarare avand mintea limpede.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.