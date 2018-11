7 lucruri pe care trebuie să le spui actualului iubit despre fostul

Indiferent de cat de greu ti se pare, iata 7 lucruri pe care trebuie sa le spui actualului iubit despre fostul.

1. Relatia pe care o ai acum cu fostul iubit

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le spui actualului iubit este natura relatiei pe care o ai cu cel de dinaintea lui. Daca nu ati mai pastrat legaturile, totul este ok. Insa daca ati ramas prieteni sau sunteti colegi de munca partenerul tau trebuie sa stie asta. Daca nu-i spui se va intreba care este motivul pentru care ai procedat astfel si sunt sanse mari sa banuiasca ca il inseli. De vreme ce nu ai nimic de ascuns spune-i iubitului tau adevarul.

2. Boli sexuale

Daca fostul tau iubit a avut/are boli cu transmitere sexuala, actualul tau partener ar trebui sa stie asta. Mai ales daca voi sunteti deja intimi. Ultimul lucru pe care ti-l doresti este ca actuala ta jumatate sa auda zvonuri legate de acest lucru. Poate ca nu va fi cea mai placuta coversatie pe care o aveti insa el are dreptul sa cunoasca adevarul. In plus, asa nu se va speria mai tarziu.

3. Sentimentele fostului

Fostul tau iubit mai simte ceva pentru tine? Mai incearca sa ia legatura cu tine? Intotdeauna spune-i iubitului tau ca fostul isi doreste sa fie cu tine. Cu atat mai mult trebuie sa-i zici daca incearca, in orice fel, sa te contacteze. Procedand astfel, partenerul tau va fi pregatit pentru o eventuala confruntare si, in plus, tu ai acum ocazia sa-i spui daca mai simti ceva pentru ex-ul tau. Totusi, nu lasa ca mandria sa-ti razbata din glas atunci cand ii spui ca fostul mai are inca sentimente pentru tine.

