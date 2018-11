7 lucruri plictisitoare pe care le face o mamă. Le recunoşti?

Cu siguranta adori sa fii mama. Chiar si acum, in timp ce stai in pijamale, citesti cu telefonul intr-o mana si cu cealalta legeni bebelusul. Sau in timp ce copilul doarme linistit, iar tu nu stii de ce sa te apuci mai intai, in "timpul tau liber": sa stergi praful, sa strangi jucariile, sa faci supa de pui, sa pui hainele la spalat, sa mai comanzi o cutie mare de scutece, ca tocmai s-a anuntat o reducere, sa-i triezi lucrurile si sa vezi ce haine are nevoie sa-i mai cumperi, s-o suni pe buna ta prietena si sa i te plangi ca nu ai mai dormit de cam un secol?



Astazi nu-ti voi scrie despre acele episoade de adrenalina, ci despre acele lucruri plictisitoare pe care le face o mama.

Schimbat scutece. In prima luna de viata a bebelusului il vei schimba cam intre 8 si 12 ori pe zi. Da, zi dupa zi. Indiferent daca e zi sau noapte. Vei fi acolo, la datorie!

Vei sterge des. Indiferent ca este vorba despre un nasuc curgator, fundul pretiosului, masa unde mananca sau gresia pe care tocmai a rasturnat bolul cu paste. Cu sos, evident.

Vei strange incontinuu ceva. Masinute/papusi, piese de lego, haine lasate pe jos, hainele de pus la spalat, hainele de luat de pe uscator etc.

Vei dormi fragmentat. Cel putin in primii doi ani dupa nastere am uitat cand am dormit o noapte intreaga. Mereu somnul a fost intrerupt de puiul meu care dorea sa fie alaptat, schimbat, leganat, imbratisat, pupat etc.

Imbracat-dezbracat. De fiecare data cand vei merge afara vei avea "dileme": l-am imbracat prea subtire? Prea gros? Sa-i mai iau un rand de schimburi? Si asta este partea usoara. Partea interesanta incepe atunci cand copilul nu doreste sa iasa afara si tu chiar trebuie sa ajungi la acea vizita medicala la o anumita ora si esti in intarziere. Dar minunea ta nu doreste cu niciun chip sa-si puna ciorapii. Distractiv nu e.



