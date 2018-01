7 mantre puternice care te pot ajuta sa-ti gasesti jumatatea

Ei sunt convinsi ca in cazul in care nu sunt 1-2 reprezentanti ai sexului opus interesati de ei inseamna ca nu sunt valorosi. Multe dintre aceste tare emotionale isi au originea in mediul in care fiecare a crescut. Spre exemplu, daca unul dintre parinti este alcoolic nu este nicio surprinza sa vrei sa-ti doresti sa te simti special/a si iubit in afara caminului.

De aici totul se transforma intr-un cerc vicios: nefiind o persoana sigura pe sine din punct de vedere emotional, vei lua decizii slabe legate de persoanele cu care te intalnesti (iesiri romantice), ori ramai in relatii gresite pentru o perioada prea lunga de timp.

Mantre puternice. Iata cateva lucruri despre iubirea de sine si relatiile de cuplu pe care te vor ajuta sa-ti gasesti jumatatea pe care o meriti.

Mantre puternice. Daca nu esti sanatos emotional atunci relatia ta va fi nesanatoasa

Credinta populara conform carora avem nevoie de cineva este total gresita. Daca vrei sa gasesti dragostea trebuie ca mai intai sa te iubesti pe tine insuti/ati.

Mantre puternice. Nu vei lua o decizie inteleapta legata de persoana cu care te vei intalni daca tu inca te vindeci dupa o despartire

Sa spunem ca te iubesti cu un/o baiat/fata rau/ea (prima greseala). Persoana respectiva este dominatoare si posesiva si tu crezi ca prin dragoste si compasiune poate deveni barbatul/femeia visurilor tale (greseala numarul 2). Daca tu esti omul care se teme sa nu fie abandonat atunci iti va fi greu sa pui punct relatiei (greseala numarul 3), asa ca incepi sa te intalnesti cu altcineva pentru a scapa de durerea si teama de respingere (greseala numarul 4).

Ce concluzie tragi din cele spuse mai sus? Ca nu faci niciodata alegerile corecte atunci cand lasi fricile (inima franta, teama de abandon, dorinta de a fi aprobat) sa aleaga pentru tine. Trebuie ca mai intai sa te vindeci ca intreg inainte sa iei decizii inteligente legate de persoana cu care sa te intalnesti.

Mantre puternice. Despartirea nu arata valoarea ta ca persoana

Unii oameni cred se simt mai bine atunci cand ei pun capat unei relatii sau rau cand ei sunt parasiti.

Insa adevarul este ca o despartire nu inseamna nimic altceva decat ca nu esti compatibil cu cineva si nu ca esti mai valoros ori mai mai putin valoros decat altcineva. Nu oferi altcuiva puterea de a te face sa te simti intr-un fel anume.

