7 motive pentru care vei iubi oţetul din cidru de mere

Iata cateva beneficii ale otetului din cidru de mere.

1. Detoxifiere

Bogat in minerale, vitamine si enzime, otetul din cidru de mere este indicat in orice cura de detoxifiere. Acizii unici din acest produs elimina toxinele si stimuleaza circulatia sangelui, astfel incat ficatul sa lucreze si mai eficient. In antichitate, se spunea despre otetul din cidru de mere ca purifica sangele.

2. Ajuta la slabit

Otetul din cidru de mere poate fi de ajutor si in curele de slabire, pentru ca stabilizeaza nivelul glicemiei si astfel controleaza apetitul. Una-doua lingurite de otet din cidru de mere inainte de masa sunt suficiente pentru a se instala mai devreme senzatia de satietate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.