7 secrete ale unor relaţii de cuplu reuşite

Inainte de orice ar trebui sa stii ca nu doar data casatoriei merita amintita. Exista momente mult mai intime care pot fi celebrate si a caror semnificatie le-o stiti doar voi, precum primul sarut, prima vacanta impreuna, sau chiar primul test de sarcina. Iata secretele unei relatii de cuplu reusite:

1. Bugeteaza bani pentru placeri

Cu siguranta ca aveti un cont pentru cheltuielile curente si unul pentru economii, insa este important sa aveti fonduri si pentru satisfacerea unor placeri. Puteti economisi din cand in cand o suma mai mare sau mai mica pe care s-o cheltuiti pentru placerea voastra. Acesti bani ii puteti folosi pentru un weekend la munte, pentru o sticla de sampanie sau pentru a lua bilete la concertul formatiei preferate.

2. Au un cod al cuplului

Cand ei comunica doar printr-o usoara arcuire a sprancenei sau o usoara inclinare a capului se simt precum conspiratorii dintr-un film sexy cu suspans. De fiecare data cand utilizeaza aceste semne intelese doar de ei se simt mai apropiati si, indiferent de cat de multi oameni ii inconjoara, par ca ar fi doar ei.

3. Cand lucrurile merg prost nu-i suna pe mama sau pe tata

Prima obstacol pe care trebuie sa-l depaseasca cuplurile tinere este sa se separe de familiile de origine. Asta nu inseamna ca trebuie sa te certi cu parintii tai sau sa nu-i vizitezi din cand in cand. Insa cand va confruntati cu o criza in cupu, indiferent ca este vorba despre a avea sau nu al doilea copil, ca vrei sa-ti schimbi jobul sau, in cazul vestilor bune, ca ai primit o marire de salariu, cuplul ar trebui sa discute mai intai in interior inainte sa o sune pe mama. Nu de putine ori auzim tinere care se plang ca sotii lor isi pun mamele pe primul plan, chiar inaintea lor.

