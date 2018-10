7 semne care îţi indică că nu e bună la pat

Ivillage.co.uk au intervievat o serie de terapeuti sexuali si specialisti in relatii de cuplu in legatura cu ce vor barbatii in dormitor si care sunt lucrurile care fac femeile sa arate rau intre cearsafuri. In vreme ce nu toti oamenii pot deveni vedete rock (sau macar porno staruri) peste noapte, daca o femeie repeta in mod frecvent anumite lucruri este timpul sa-si schimbe rutina sexuala:

1. Dormitorul arata ca un birou

Nimic nu scade libidoul unui barbat decat amintirea stresului de la locul de munca. „Asa ca tine afara din dormitor orice simbol al responsabilitatilor din viata reala (precum computer, note de plata, facturi etc)", le sfatuieste pe femei Cynthia Gentry, autoarea cartii Ce doresc barbatii in pat si ce doresc femeile in pat.

„Patul trebuie rezervat exclusiv pentru dormit si sex. Ceea ce inseamna ca trebuie sa rezisti nevoii de a pune un post-it care sa-ti aduca aminte ce ai de facut a doua zi la birou", spune Gentry. Daca tot vrei sa citesti ceva, pastreaza in dormitor un volum din Kama Sutra sau un best seller erotic din care sa cititi unul altuia cu voce tare.

2. Nu-i place sexul oral

Nu prea exista barbati carora sa nu le placa sa ofere si sa primeasca sex oral. Asa ca daca actiunile orale nu fac parte din repertoriul iubitei tale, ar trebui sa-i spui ca iti doresti un astfel de tratament si ca este dezamagic ca nu ti-l ofera.

Descoperiti impreuna care este problema. Daca ea este nesigura in legatura cu tehnica exista suficiente materiale pe net care sa-i arate cum se face si cu putina practica va ajunge specialista. Iar daca este ingrijorata ca nu-i vei intoarce serviciul fa tot ce poti pentru a o linisti. De altfel, se spune ca barbatii sunt excitati la culme atunci cand le fac iubitelor lor sex oral.

