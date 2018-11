7 tipuri de sex pentru cuplurile de lungă durată

1. Fa sex fara sa te grabesti

Cand aveti la dispozitie timp suficient atunci actul de amor incet, plin de iubire poate fi o adevarata revelatie, numai buna de a da un impuls relatiei voastre. In cazul sexului senzual conteaza mai putin finalul si mai mult modul in care ati ajuns acolo.

„Cand sunteti linistiti si puneti orgasmul pe asteptare sunt mai concentrati pe explorarea fiecarei particica a corpului celuilalt si pe savurarea timpului petrecut impreuna", spune Deb Levine, autoarea cartii The Joy of Cybersex.

Nici beneficiile emotionale nu sunt de neglijat. „Stiind ca fiecaruia dintre voi ii pasa de celalalt suficient incat sa va aratati iubirea in pat incet, timp de mai multe ore, ca sunteti prioritatea principala a jumatatii voastre imbunatateste increderea si securitatea. In plus, legaturile dintre voi vor fi mai puternice si va veti simti mai intimi intrucat ati transformat dormitorul intr-un loc al bucuriei si nu doar al senzatiilor sexuale", a adaugat Levine.

2. Un sex rapid

O partida rapida de amor este precum un cutremur: adrenalina iti alearga cu rapiditate prin vene, se termina rapid si, la final, iti simti picioarele de plastilina. Initierea unei partide rapide de amor de catre femeie este cel mai tare compliment pe care i-l poate face partenerului de cuplu intrucat ii demonstreaza cat de mult il doreste.

In plus, atunci cand el a avut o zi grea, un sex rapid si furios il pune rapid pe picioare. „Unor barbati le place sa faca amor fara sa se grabeasca, iar altii prefera partidele scurte, dar intense", spune terapeutul William Fitzgerald. Donald Etkes, terapeut de cuplu, le sfatuieste pe femei sa ia rapid initiativa si sa treaca la treaba cand cred ca iubitul lor este excitat. Si daca ele nu s-au umezit suficient sa foloseasca un lubrifiant, cel mai bun „prieten" al lor in asemenea momente.

3. Masturbare

Multe femei se simt jenante la gandul ca ar putea fi privite de iubitii lor in timp ce se autosatisfat, insa expertii spun ca privirea unei femei care isi provoaca singura placere este una dintre fanteziile de top ale celor mai multi dintre barbati. Iar acesta nu este doar un spectacol pentru el, ci si o sansa sa-i arate exact cum ii place ei sa fie mangaiata.

