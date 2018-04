7 zone erogene ascunse ale barbatilor

Specialistul in sex si relatii sexuale Laura Berman dezvaluie aceste puncte fierbinti secrete in cartea sa Loving sex. Iata-le:

1. Scalpul

Trezeste dorinta sexuala printr-o samponare reciproca a parului in baie sau pur si simplu trece-ti degetele prin parul partenerului si ajuta-l sa se relaxeze. Foloseste-ti ungiile pentru declansarea unor senzatii mai puternice sau maseaza-i pielea capului pentru eliberarea tensiunii. In plus, aceste mangaieri par atat de inocente: te poti juca in parul lui si in public, pregatind terenul pentru nebuniile ce vor urma mai tarziu.

2. Coapsele si genunchii

Coapsele si genunchii sunt doua puncte speciale si sensibile: apropierea lor de aparatul genital le transforma in zonele cele mai sexy pe care sa le explorezi in timpul preludiului. Sufla usor pe zona interioara a coapselor pe masura e saruti si ai grija de aceste puncte dulci. Cheia pentru maximizarea placerii este sa-i asculti corpul si sa-i privesti raspunsurile pentru a observa care sunt miscarile care il scot din minti.

3. Fundul

Aceasta zona este foarte sensibila atat la barbati, cat si la femei, desi variaza modul in care ii place fiecaruia sa fie atins. Mangaie-i usor aceasta parte a corpului sau in timp ce este inca imbracat. Atingerea trebuie sa fie ferma insa gentila, scopul tau este sa exciti nu sa provoci durere. Urmareste-i reactia: cum raspunde corpul lui? Daca ii face placere, poti incerca din nou miscarea in timp ce sunteti in pat. In timpul sexului incearca sa-i lovesti, nu foarte tare, zonele erogene, daca si el vrea pentru a obtine combinatia perfeca dintre placere si durere. Daca esti aventuroasa poti linge, suge sau musca.

