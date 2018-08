8.8.8 Portalul Leului se activează. Ce se întâmplă în Univers miercuri 8 august 2018 si cum te afectează. Trebuie să ştii

Eclipse, 7 planete retrograde si semnale luminoase solare ne impacteaza acum in fel si chip, pe unii mai mult, pe altii mai putin in functie de unde este fiecare in propria calatorie, iluminare si evolutie. Oricum, chiar si cei mai iluminati si evoluati simt treziri majore, eliberari si schimbari in constiinta.