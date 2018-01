8 greşeli grosolane pe care bărbaţii le pot face la întâlnire

Atunci cand esti la o intalnire – indiferent ca este prima, a doua sau a douazecea – exista anumite actiuni pe care nici cea mai indulgenta partenera nu le poate trece cu vederea. Doamnelor, daca barbatii cu care va intalniti fac unele dintre aceste greseli grosolane in prezenta voastra aveti tot dreptul sa ii lasati cu ochii in soare. Domnilor, daca o dati in bara atat de grav in timp ce sunteti la o intalnire cu o femeie, atunci n-ar trebui sa va mirati daca vei ramane singur, fluierand a paguba.