8 incidente jenante in timpul unei partide de sex

Iata 8 situatii stanjenitoare sexuale comune si ce trebuie facut pentru a trece mai usor peste ele.



El ajunge primul la orgasm



Sotul tau nu va fi nici primul nici ultimul caruia i se intampla asta. Nu este nici ceva rusinos, nici de invinuit. Se mai intampla. Oricum se va simti mai rusinat decat iti inchipui. Nu incerca sa-l dojenesti sau sa-i arati frustrarea. Mai bine soliciti o a doua runda, mai tarziu sau alta data, spune dr. Gilda Carle, expert in relatii de cuplu.



Gazele



Ups! Ce e de facut? Gazele sunt ceva natural, iar expertii spun ca o persoana flatuleaza in medie de 15-25 de ori pe zi, iar din cauza agitatiei din timpul actului sexual gazele se pot accentua. E de la sine inteles ca in acele momente e mai greu sa te controlezi si te poti scapa. Insa nu lasa un simplu part sa-ti strice dispozitia. Cere-ti scuze si schimba subiectul!



El vrea ceva ce nu-i place sotiei



Chiar daca va iubiti foarte mult asta nu inseamna ca veti avea intotdeauna aceleasi idei in pat. Daca sotul tau iti sugereaza ceva cu care nu te simti confortabil, nu-l refuza total, spune psihologul Stephanie Buehler, specialist in terapie sexuala. Mai bine incearca sa negociezi o fantezie. Adauga ideii lui si cateva lucruri care-ti plac tie. Daca-i soptesti ce ti-ar placea la ureche, o sa-l stimulezi mai mult.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.