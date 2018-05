8 lucruri pe care nu ar mai trebui să le faci după ce ești părinte

Mai ales in cazul copiilor, exemplu personal este mult mai puternic decat orice altceva. Injuri, il vei auzi si pe micutul tau repetand aceste cuvinte mai ales daca se gaseste intr-o situatie pe care n-o stapaneste. Iata lucrurile la care trebuie sa renunti dupa ce devii parinte:

1. Sa injuri la volan

O mama conducea spre aeroport, cand fiul sau de cativa anisori a inceput sa injure. „Intarziam si am injurat tot drumul. Pana cand am ajuns la destinatie, o multime de cuvinte urate au fost imprimate in mintea sa."

Potrivit unui sondaj realizat in Australia 42% dintre copii pana in 3 ani stiu sa injure din cauza faptului ca parintii vorbesc urat atunci cand se afla in fata volanului. Incearca ca atunci cand conduci si esti nervos, sa folosesti cuvinte inofesive, precum naiba in loc de dracu. Chiar daca vei parea demodat sigur este mai bine decat sa ai un copil care injura non-stop.

2. Sa incerci sa-ti mentii masina imaculata

Si daca tot suntem la subiectul masina merita mentionat faptul ca se acumuleaza mizerie in masina intr-un ritm alarmant. Sigur, poti ca din cand in cand sa dai cu matura in masina, insa trebuie sa accepti ca de vreme ce ai masina te poti oricand sa gasesti pete de suc sau cotoare de mere pe bancheta. Mai bine mergi la o spalatorie auto si cere o curatare totala.

