8 moduri la indemana ca sa iti stimulezi puterea creierului

Nu trebuie sa faci o tragedie din asta. Insa, dr. Lawrence Katz si Manning Rubin au pentru tine cateva sfaturi istete care sa te ajute sa-ti antrenezi creierul. Aceste sfaturi au fost adunate in cartea “Pastreaza-ti creierul viu”.



1. Pune ceasul invers

Daca obisnuiesti sa porti ceas, intoarce-l invers. In acest fel mintea ta se va “chinui” sa-l citeasca. Partea stanga a creierului se ocupa cu procesarea informatiilor logice. Insa atunci cand imaginea este inversa, intra in actiune si partea dreapta a creierului care se ocupa cu procesarea lucrurilor necunoscute.



2. Spune pe litere invers

Este simplu sa spui pe litere un cuvant. Dar incearca invers, de la coada la cap! In acest fel iti reactivezi emisfera dreapta a creierului care se ocupa cu vizualizarea. Pentru ca tu sa spui pe litere invers un cuvant, intai trebuie sa-l vizualizezi pentru a-l putea “citi”. Acest exercitiu intareste sinapsele neuronale care te ajuta in intarirea capacitatii de a invata si a memora.

