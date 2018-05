8 motive pentru care barbatii isi pierd interesul pentru sex

Mai jos sunt 8 motive care pot transforma barbatul infocat de odinioara intr-un sloi de gheata.

1. Afaceri si responsabilitati



Daca esti intr-o relatie de ceva timp si ati inceput sa impartiti responsabilitati (bani, casa, copii) este usor ca interactiunea intr-un cuplu sa se rezume la discutii despre acestea. Sunteti parteneri de afaceri, acest lucru nu se va schimba. Dar puteti sa aveti grija sa separati problemele de cuplu de problemele de afaceri, asemenea si momentele speciale dintre voi sa nu fie umbrite de posibile discutii despre munca. E greu sa mai te simti indragostit si sa mai vrei sa faci gesturi romantice unei persoane care vorbeste mereu despre responsabilitati si lucruri serioase. Fa-ti timp si pentru voi doi, pentru momente frumoase si intime care sa tina focul arzand.

2. Te vede mai mult ca pe o mama si mai putin ca pe o iubita



Exista barbati care considera ca anumite femei sunt facute sa fie mame si altele sunt facute sa fie iubite si, prin urmare, atractive sexual. Le este greu sa le impace pe amandoua. Daca ai alaturi un barbat care este langa tine datorita faptului ca te apreciaza ca mama, inseamna ca are de dus o lupta grea. Poate fi rezolvat cel mai sigur cu ajutorul consilierii de cuplu. Orice femeie trebuie sa mentina un echilibru intre rolul de mama si cel de sotie. Daca nu ai uitat de ce-l de-al doilea rol si totusi el si-a cam pierdut interesul, e cazul sa discutati sincer si sa rezolvati problema.

3. Relatia voastra nu are o baza solida



Daca relatia voastra a inceput cu o aventura de o noapte, a continuat ca o relatie deschisa bazata numai pe sexualitate si apoi s-a ajuns la declaratii de dragoste, nu te mira ca ati ajuns sa fiti distanti si parca nu aveti nimic in comun. Poate ca relatia asta nu a fost niciodata ceea ce ai crezut tu. Fluturasii in stomac si chimia te pot induce in eroare. Fara sa va cunoasteti cu adevarat si sa construiti ceva solid de la inceput, este normal sa ajungeti sa va pierdeti interesul si sa va indepartati.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.