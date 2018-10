8 reguli de aur pentru sexting

In era intalnirilor online relatiile au devenit mai digitale decat niciodata. Atat barbatii cat si femeile au din ce in ce mai putin timp liber pentru ei insisi ceea ce inseamna ca intalnirile obisnuite in care sa se cunoasca si abia apoi sa se casatoreasca sunt tot mai putine. Acum exista site-urile matrimoniale in care dureaza mai putin de o ora sa te indragostesti (si tot atat sa te desparti).