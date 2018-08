9 beneficii ale dusurilor reci

Pentru ca dusurile scotiene, asa cum mai sunt numite dusurile reci, sunt o modalitate excelenta de a practica non-rezistenta. Daca esti deschis unor experiente noi in viata ta, iata cateva dintre beneficiile oferite de dusurile reci.



Cresc constientizarea



In momentul in care a intrat in apa rece, ritmul cardiac se accelereaza si respiratia devine mai profunda din cauza socului trait de corp. Respiratia adanca este modul in care organismul incearca sa se incalzeasca si, in timpul procesului, creierul se oxigeneaza mai bine in vreme ce ritmul cardiac rapid creste circulatia sanguina si nivelul de adrenalina. Acest lucru inseamna un surplus rapid de energie numai bun pentru a te pune pe picioare la inceputul zilei.



Imbunatatesc imunitatea



Potrivit unui studiu realizat in 1993 de catre Thrombosis Research Institute (Marea Britanie) persoanele care fac zilnic dusuri scotiene experimenteaza o crestere a numarului de celule albe din sange – cele care sunt responsabile cu anihilarea virusurilor si a bacteriilor din organism.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.