9 mituri despre sex pe care sa le uiţi

Virginitatea este un lucru important

Este virginitatea un concept sau ceva fizic? Daca discutam cel de-al doilea caz, atunci orice „iti poate lua” virginitatea, inclusiv un tampon sau un salt in piscina. De asemenea, nimic nu-ti „rupe” himenul intrucat aceasta membrana micuta nu acopera in totalitate intrarea vaginului.

Daca vorbim despre un concept, atunci ce se intelege prin „pierderea” virginitatii? Dictionarul iti va spune ceva de genul: iti pierzi virginitatea cand practici pentru prima data un act sexual (penetrare).

Daca insa sexul este o umbrela pentru diversi termeni, vei ramane virgina si daca practici masturbarea mutuala, sex anal sau oral?

Sexul facut prima oara este dureros

Orice penerare doare indiferent daca esti pregatita si te astepti la ce este mai rau. Corpul tau nu reactioneaza, vaginul nu reactioneaza, in multe cazuri lubrifierea vaginala lipseste si orice frecare este dureroasa. Insa nu trebuie sa doara.

Nu inseamna ca nu va fi ciudat si inconfortabil, insa nu trebuie, in mod automat, sa te doara. Nu trebuie ca prima experienta penetranta sa fie una dureroasa.

Preludiu este doar pentru femeie, barbatul este mereu „pregatit”

Daca accepti faptul ca sexul este o serie de acte sexuale diferite, ce este atunci preludiul? Povestea sta astfel: pentru ca ea sa fie „pregatita pentru sex” fa-i un sex oral sau linge-i sfarcurile… si atunci cand ea este pregatita pentru penetrare poti face sex cu ea.

Exista preludiu si apoi exista sexul. Insa, pana la urma preludiul este doar sex pentru care esti sau nu esti pregatit. Fie ai nevoie de un sex incet si o perioada mai lunga de „joaca” sau poti face un quickie.

Daca vrei o discutie despre preludiu, atunci discuta despre chimia care exista intre voi si straduiti-va sa generati intimitate in timpul zilei prin conversatii, modul in care va aratati afectiunea pentru celalalt si cat de mult timp investiti unul in celalalt.

