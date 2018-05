9 momente importante in istoria parului pubian

Si chiar daca ajungem ca azi sa ne raportam doar la momente gen “Sex and the City”, site-ul www.thefrisky.com ne explica faptul ca aceste dezbateri exista, totusi, din vremuri antice. Egiptenii, de exemplu, gaseau parul pubian ca fiind total necivilizat si-l radeau complet. Motiv pentru care noi am redenumit moda egipteana ca fiind “braziliana”.

Iata ce instrumente s-au folosit de-a lungul istoriei pentru inlaturarea parului pubian:

1. Volsella – sau penseta antica

Grecii antici voiau ca atunci cand isi atingeau femeile sa traiasca aceeasi senzatie pe care o aveau ca atunci cand atingeau marumura. Asadar, nici nu se punea problema prezentei parului pubian, mai ales cand se lua in calcul statutul social. Mai exact, doamnele din inalta clasa nu puteau fi surprinse cu par pubian neinlaturat. Romanii au adoptat si ei aceeasi “moda” si au inventat, pentru fetele tinere, un fel de penseta, numita “volsella” cu ajutorul careia aceste fete isi smulgeau firele de par din zona intima. Tot romanii sunt cei care au folosit si inventat primele creme epilatore, pe baza de rasina, fiere de capra, sange de liliac sau praf din venin de vipera. Deci, stramosul cremelor epilatore de azi, insa mult mai urat mirositoare.

2. Caterina de Medici

Caterina de Medici, regina Frantei intre anii 1547 – 1589 a fost o religioasa fanatica si a interzis cu desavarsire, pe perioada domniei ei, inlaturarea parului pubian tuturor doamnelor de la Curte. Ba mai mult decat atat, le controla, se pare, inclusiv pe servitoare. Totusi, unele doamne au continuat sa-si inlature, in secret, parul pubian.

3. Perucile pubiene

Peruca pubiana a aparut initial ca o nevoie a prostituatelor de a acoperi semnele bolilor venerice de care sufereau. Se pare ca primele peruci pubiene au aparut in jurul anului 1400 si ele au avut si moment de varf, mai ales in apoca Victoriana, cand femeile erau constiente ca trebuie sa aiba un par pubian bine reprezentat intre picioare.

