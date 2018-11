9 semne ca mariajul e la final

Iata care sunt semnele care transmit mesajul ca o casnicie se apropie de final, potrivit dr. Bryce Kaye, autorul cartii „Trusa de prim-ajutor a mariajului”.

1. Sunteti „decuplati”

Daca unul dintre soti prefera sa stea mai mult timp la serviciu, cu prietenii, in fata calculatorului/televizorului, oriunde, numai alaturi de partener NU, atunci relatia este aproape de final. Cu cat trece mai mult timp fara ca partenerii sa depuna cel mai mic efort pentru a indrepta situatia, cu atat casnicia este iremediabil distrusa.



2. Unul refuza sa incerce

Daca unul dintre soti a captat mesajul ca ceva este in neregula, dar celalalt refuza sa faca orice miscare pentru a incerca sa salveze casnicia, atunci primul n-are nici o sansa de reusita. Nu are sens sa se mai chinuie de unul singur daca timp de un an n-a fost chip sa-l convinga pe celalalt sa faca ceva pentru a revigora mariajul.



3. Nu mai exista respect

Unul dintre aspectele importante ale unei casnicii este respectul reciproc. Cand acesta a disparut, celalalt partener se va simti desconsiderat, injosit, respins.

