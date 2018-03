Aşa slăbeşti 10 kilograme într-o lună fără să te abţii de la mâncare. Se numeşte dieta furculiţei

Iti propunem sa incerci o dieta cu un nume neobisnuit, dieta furculitei. Singurul principiu pe care trebuie sa il respecti este urmatorul: poti manca orice, atata timp cat se poate consuma folosind doar furculita! Sunt excluse cutitele sau orice alte ustensile. Care este logica din spatele acestei diete? Deoarece trebuie sa folosesti doar furculita, iti va fi foarte greu sa consumi carne, pizza, hamburgeri, paine, in general alimente bogate in grasimi. Ce poti manca foarte usor cu furculita? In special legume si alimente care sunt sanatoase si sarace in calorii. Asadar, acum e foarte simplu sa te apuci de treaba! Nu mai trebuie sa tii minte fel de fel de combinatii de alimente sau cantitati. Ai de urmat o singura regula: sa poata fi mancat doar cu furculita. Succes, rezultatele sunt garantate si vor aparea rapid, scrie kanald.ro.

Dacă această dietă nu este pentru tine, poți urma cu ușurință dieta franțuzoaicelor. Iată în ce constă această dietă: