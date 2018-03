A băut o cană de apa cu bicarbonat de sodiu în fiecare seară! Dupa o lună, corpul ei era de nerecunoscut!

Poti folosi acest ingredient sanatos pentru a trata si preveni mai multe probleme de sanatate, precum diareea, aciditatea, intoxicatiile cu medicamente, acidoza metabolica si ulcerul peptic.

In plus, are proprietati care iti fac pielea sanatoasa si stralucitoare.

Daca bei apa cu o lingurita de bicarbonat de sodiu timp de o luna, vei arata excelent, pielea ta va fi mai tanara ca niciodata si vei reusi sa pierzi in greutate. Bicarbonatul de sodiu ajuta la eliminarea toxinelor din corp.

Nu vei mai fi balonata si vei scapa de inflamatii. Viata ta se va imbunatati semnificativ.