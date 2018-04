A găsit elixirul tinereţii: n-a mai îmbătrânit o zi de când avea 20 de ani. Nu o să ghiceşti câţi ani are de fapt

Pe nume Shimmi Munshi, aceasta e originara din Bolton, un orasel din Marea Britanie, si e convinsa ca va arata vesnic tanara. Ea a marturisit ca primeste tot soiul de reactii atunci cand iese pe strada alaturi de fiul ei.

Totodata, datorita felului in care arata, Shimmi Munshi e de parere ca n-a mai imbatranit nici macar cu o zi in plus de la varsta de 20 de ani, iar fotografiile sale din tinerete dovedesc cel mai bine acest lucru.

În realitate, insa, femeia are o varsta pe care nu multi ar putea sa o ghiceasca. Atunci cand afla adevarul, oamenii raman cu gura cascata, pentru ca Shimmi Munshi, o mama singura din Marea Britanie, nu isi tradeaza absolut deloc varsta.

Aceasta e de parere ca n-a imbatranit deloc si arata de parca ar avea acelasi numar de ani ca fiul ei, Ameen, care a implinit de curand 20 de ani. Chiar si atunci cand baiatul se afla in perioada adolescentei, toata lumea credea ca Shimmi Munshi si fiul ei sunt intr-o relatie.

„Mereu am aratat cu mult mai tanara, la varsta de 20 de ani l-am adus pe lume pe Ameen, iar de atunci nu am mai imbatranit deloc. De atunci au trecut insa alti 20 de ani si eu arat la fel! Toti prietenii mei au imbatranit, e ceva vizibil, mie nu mi se intampla deloc asta, e de parca as merge in directia opusa cu anii", a povestit Shimmi Munshi, potrivit metro.co.uk.

Toata lumea care o cunoaste pe femeie e convinsa ca ea a descoperit elixirul tineretii vesnice, din moment ce nu pare sa mai fi imbatranit deloc de la 20 de ani. In realitate, mama de 41 de ani nu face cine stie ce eforturi ca sa arate in acel mod.

Ea spune ca are grija de felul in care arata, dar nu foloseste produse cosmetice scumpe, iar tot ce isi cumpara e de obicei la promotie in vreun supermarket din zona. De asemenea, aceasta a mai marturisit ca a fost acuzata ca si-a facut diverse operatii estetice, ca sa para ca nu a imbatranit, dar nici acest lucru nu reprezinta un adevar.

„Cand imi asteptam fiul de la scoala, multe mame ma intrebau daca am mers sa ma operez sau daca am cheltuit o avere pe produse cosmetice si tot soiul de creme. Ramaneau socate cand le spuneam cum sta de fapt treaba. Secretul meu e ca nu beau alcool, nu fumez si consum foarte mult ceai verde si apa", a mai povestit Shimmi Munshi.