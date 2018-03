A început Zodia Berbec! Ce înseamnă pentru zodia ta? 5 moduri să profiţi de zodia Berbecului pentru binele tău

Soarele Zeu apare in mai multe arhetipuri religioase. Cel mai cunoscut este Apollo din Grecia antica. In Egipt, el este zeul creator Khnum, un barbat cu coarne de berbec care crea corpuri de copii din lutul sau. Khnum era de fapt un zeu de apa ce se asigura ca fluviul Nilul va depozita mal negru bogat in fertilizanti pentru pamantul de primavara, oferind material pentru olarit.

Zodia Berbec. Berbecul este un semn de foc pentru ca forta lui ofera caldura de foc pentru a imbina pamantul si apa impreuna intr-un vas sau container. Pana la urma, vasele de lut trebuie puse la soare sau la foc ca sa reziste.

Ca si anotimpul in care domneste, Berbecul manifesta toata aceasta energie exploziva care s-a reverberat din Cosmos cand Soarele a inceput sa dea caldura si lumina necesara pentru a sustine viata pe Pamant. In fiecare an, atunci cand Berbecul sosete dupa sezonul de iarna, el introduce un nou sezon de crestere. Pamantul a fost umezit de apa din sezonul Pestilor, semn de apa, suficient cat sa hraneasca viata si acum focul Berbecului ofera energia solara necesara incalzirii sale.

In acelasi fel in care Soarele ofera energia necesara pentru a initia o noua crestere, la fel sezonul Berbecului ofera oamenilor pasiunea si energia creativa necesara plantarii semintelor proiectelor pe termen lung si schimbarilor la scara mare. Primavara a fost mereu asociata cu revolutia si schimbarea.

In timpul zodiei Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

In timpul zodiei Pestilor, multi dintre noi vor simti aceasta energie creativa in puseuri scurte dar foarte intense de pasiune si determinare. Pe masura ce iesim din apele vindecatoare ale Pestilor, aceasta energie viguroasa va avea un efect de improspatare. Vom fi in stare sa ne scoatem din apele adanci emotionale, sa ne scuturam picaturile si sa ne uscam la soare.

Zodia Berbec. Aceasta energie impulsiva ii face pe oameni sa inceapa multe proiecte noi care nu isi vor vedea finalizarea; sa experimenteze mai multe iubiri noi ca sa vada cu cine se potrivesc cu adevarat; sau chiar sa plece neasteptat din oras. Tot ea ii face pe oameni sa ceara iertare mai degraba decat sa ceara permisiune, intrucat energia Berbecului este mai concentrata pe ce poate produce decat de unde vine.

Pentru unii oameni, a trai in sezonul Berbecului este o provocare. Exista un motiv pentru care Berbecul este reprezentat de o carte de rege in multe seturi de carti de tarot. Berbecul poate fi dur precum conducatorul impetuos. Astrologic, Berbecul este condus de Marte, unul din zeii antici de razboi. Violenta lui Marte si apetitul lui pentru varsare de sange este balansat de sora sa Minerva care reprezinta intelepciunea si logica pe un camp de lupta.

Energiile lui Marte si Minerva ne reaminesc despre importanta de a aborda acest sezon cu o energie echilibrata si intentii clare. Orice alegi sa aduci in lume in timpul sezonului Berbecului va fi cu tine tot restul anului. Proiectele pe care le initiezi, relatiile pe care le incepi vor ramane intr-o forma sau alta. Acestia sunt copiii tai, exact precum erau copiii creati de zeul Khnum din lutul sau. Verifica ce resurse ai pentru creatia ta pentru ca orice copil si orice creatie are nevoie de nutrienti ca sa creasca.

Zodia Berbec. Stii ce se intampla cu orice creatie atunci cand nu este hranita adecvat. Devine malnutrita, diforma si ofilita. In acelasi timp, dar iti faci prea multe griji pentru creatia ta, ea devine razgaiata si stricata, udata in exces sau alintata fara sens.

