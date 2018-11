A început zodia SĂGETĂTOR 2018! Ce aduce ZODIEI TALE această energie puternică, expansivă, neliniştită?

Zodia Sagetator. Pe 22 noiembrie 2018 Soarele intra in stralucitorul si energeticul Sagetator unde va sta pana pe 21 decembrie. Ne-am obisnuit asa de mult cu energia emotionala si grea a Scorpionului incat aproape ca am uitat cum este viata si in afara Lumii subterane in care ne-a tinut Scorpionul. Jupiter a fost in Scorpion un an de zile iar in ultimele doua luni, Venus, Soarele, Mercur si Luna au fost in Scorpion, de asemenea.