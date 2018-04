A început zodia Taur! Ce îţi aduce viaţa în senzualul şi încăpăţanatul sezon Taur

La fiecare aproximativ 30 zile, Soarele viziteaza un nou semn zodiacal. Pe durata fiecarui sezon, fiecare persoana va simti energia dominanta zodiei active indiferent ce zodie este nascut. Avem nevoie de intregul ciclu al energiei celor 12 zodii ale zodiacului ca sa putem creste, evolua, schimba si visa.

Taurul este prima zodie de pamant din cele 12. Fiind a doua zodie din zodiac, Taurul este furnizorul consecvent care munceste temeinic si calm dar iubeste si placerile pamantesti ale vietii. In timpul sezonului Taur, pana pe 20 mai, ne reamintim ca incet dar sigur castiga cursa. Acest semn zodiacal ne incurajeaza sa ne fragmentam munca in bucati mai mici si sa o luam bucata cu bucata cu pasi simpli zi dupa zi la actiune.

Zodia Taur. Reprezentat de muncitorul animal taur si coordonat de senzuala planeta Venus, zodia Taur va evalua cu rabdare daca exista ceva in care merita sa iti investesti timpul si resursele.

Energia Taurului poate fi atat senzuala si eleganta cat si lenesa si rasfatata in exces. Aceste dinamici ne vor domina si pe noi in urmatoarea luna.

Multe pot creste si se pot stabiliza sub influenta Taurului. Berbecul ne da focul de a trece la actiune insa Taurul ne da fundamentul pe care intentiile noastre pot creste.

Daca focul Berbecului este samanta cu care pornim, Taurul este pamantul in care plantam acea samanta. Taurul pune accentul pe a cladi, a crea ce am gandit energic sau impulsiv sub Berbec. Oare are suficienta forta si motivatie acea idee sa creasca ? Taurul ne ajuta sa ne suflecam manecile si sa punem in aplicare un plan temeinic pas cu pas.

In ciuda potentialului sau energizant, zodia Berbecului are limita sa. Ori de cate ori traim sub un semn de foc cum a fost si Berbecul, ne putem astepta ca lucrurile sa se infierbante: temperamentele se pot inflama, tensiunea poate creste.

A mai fost si Mercur retrograd 3 saptamani deci aproape tot sezonul Berbecului in acest an si multi dintre noi am fost testati la capitolul vointa, determinare, autoritate.

Acum, vine Taurul si ne ajuta pe toti sa simtim usurinta unui mod de trai mai armonios. Este o energie mai soft care pune prioritate pe confort, rasfat, chiar lux.

Putem folosi sezonul Taurului ca un timp de stabilizare, de concentrare sau pe a crea siguranta in vietile noastre. Sub Taur, oricat de mult de munca este, intotdeauna va fi timp sa te opresti si sa te bucuri de tine si de viata ceva mai mult.

Zodia Taur. Iata cinci moduri cum sa traiesti sub energia unica a Taurului pana pe 20 mai:

1. Incetineste-ti ritmul ...

...dar sa stii cand sa te mobilizezi ca un Taur! Energia Taurului este in cea mai mare parte de impamantare, cultivand un fel usor si multumit de a fi. In acest timp, nu te grabi si fii atent la toate detaliile practice ale planului tau de actiune legat de ce vrei sa faci, pe orice domeniu. Sub Taur, suntem atenti la aceste aspecte de finete pentru a obtine un rezultat de calitate si elegant. Ia viata mai usor, opreste-te precum taurasul Ferdinand sa mai mirosi florile de pe drum, inflorite acum peste tot!

