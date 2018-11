A murit Constantin Mudava, "făcătorul de minuni" al lui Nicolae Ceauşescu. Avea 83 de ani

Constantin Mudava s-a născut în localitatea Ghirdoveni din Dâmbovița, dar trăia la Câmpina, în Prahova.

"Sunt Fenomenul Vindecator pentru tot felul de boli. M-am născut și am crescut cu acest fenomen vindecător benefic pentru oameni. La vârsta de 5 ani l-am descoperit și practicat pe bunica mea, pe care am vindecat-o de reumatism. Ulterior l-am educat, cultivat și practicat. Am fost solicitat de către șeful statului din acea perioadă, Nicolae Ceaușescu, care m-a încadrat la Scornicești, județul Olt, unde conducea clanul Ceaușescu-Bărbulescu, cu contract de muncă, și unde mi-au creat condiții bune de lucru cu trei cabinete", scria Constantin Mudava pe Facebook.

Fost candidat la preşedinţie are o aură cât România: "Pot vindeca pe oricine, de orice"

"După căderea regiumului Ceaușescu am practicat această medicină în Germania, în orașul Munchen, pe alte mii și mii de cazuri. După Germania au urmat țări precum Grecia, în orașele Volos și Atena, Republica Moldova, în orașul Chișinău. În România am practicat medicină în majoritatea orașelor mari precum București, Brașov, Constanța, Timișoara,Oradea, Arad, Cluj, Târgu Mureș, Iași, Buzău, Ploiești, Târgoviște, Câmpina și altele", mai scria Cosntantin Mudava.

În 1996, a candidat, ca independent, la alegerile pentru funcția de Președinte al României.