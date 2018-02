A murit în sărăcie. Actorul care a câştigat un Urs de Aur a fost găsit fără suflare în casă. Îşi vînduse trofeul pentru mâncare

Suljo Mujic a declarat că trupul neînsuflețit al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminică dimineaţă la casa sa din Svatovac, un sat din nordul Bosniei.



"Am fost împreună ieri, era bine, iar în această dimineaţă am fost sunat să mi se spună că a murit", a indicat Suljo Mujic pentru AFP. Înmormântarea va avea loc probabil miercuri, a adăugat el.



Sănătatea actorului avusese de suferit în ultimul timp, a explicat fratele său. "Era foarte îngrijorat din cauza situaţiei sale materiale. În ianuarie, a încercat să găsească soluţii în Germania, dar s-a întors", a povestit acesta.

Și-a vândut premiul



În 2017, Nazif Mujic şi-a vândut Ursul de argint şefului unui bar local pentru suma de 4.000 de euro, deoarece nu mai putea să îşi hrănească familia. "Am vândut mai întâi o maşină veche, apoi câteva obiecte personale şi apoi a venit rândul Ursului", declarase el pentru AFP.



Nazif Mujic fusese premiat la Berlin în 2013 pentru interpretarea propriului său rol în pelicula "An Episode in the Life of an Iron Picker", în regia lui Danis Tanovic.



La întoarcerea de la festival, actorul a fost întâmpinat ca un erou în satul său, însă foarte repede, el a căzut din nou în anonimat şi în sărăcie, iar cererea sa de azil în Germania a fost respinsă în 2014.

Strângea fier vechi



Deşi bolnav de diabet şi dependent de insulină, actorul a continuat să aibă grijă de familia sa (soţia, fiul şi cele două fiice) datorită colectării de fier vechi, care îi aducea aproximativ 3,5 euro pe zi.



În luna ianuarie 2017, Nazif Mujic a povestit că a cumpărat un bilet de autobuz pentru a se duce Festivalul de Film de la Berlin ce urma să aibă loc în februarie acelaşi an şi a spune povestea familiei sale de la primirea premiului, relatează Agerpres.