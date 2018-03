A rupt logodna şi acum face primele declaraţii: "Am mai multe voci în cap care îmi vorbesc. Tic-tac, tic, tac..."

Kylie Minogue a lansat un nou album, după ce a trecut printr-o perioadă dificilă provocată de despărţirea de logodnicul său, actorul britanic Joshua Sasse. Cântăreaţa a oferit un interviu revistei Attitude în care a vorbit cu sinceritate despre cea mai neagră perioadă a vieţii sale, dar şi despre cum a reuşit să îşi menţină optimismul.

Cântăreaţa a început să lucreze la albumul ''Golden'' în aceeaşi perioadă în care şi-a anulat logodna cu actorul britanic Joshua Sasse, în februarie 2017. Între timp, din păcate, între cei doi a intervenit ruptura şi au ales să meargă pe drumuri separate, iar Kylie a fost de-a dreptul devastată. Deşi recunoaşte că nu i-a fost deloc uşor, speră ca noul său album să nu fie unul care să reflecte suferinţa, ci evoluţia şi trecerea într-o nouă etapă a vieţii.

''Nu compun din perspectiva suferinţei. Am avut puţin inima frântă, nu mă simţeam foarte puternică la un moment dat, cu toţii traversăm astfel de momente, ştim cum se simte. Dar am tendinţa să îmi revin destul de repede, am o atitudine pragmatică'', a spus cântăreaţa. ''Este o perspectivă raţională, din inimă, cu umor, despre cum mă simt acum... Sper că se poate vedea din album că nu am resentimente, nu mă agăţ de nimic'', a completat Kylie.

Vedeta a mărturisit că se confruntă cu stări diverse şi că, uneori, resimte anxietatea la cote mai înalte, dar că preferă să urmeze un sfat oferit de bunica ei, nu să apeleze la ajutor specializat. ''Am mai multe voci în cap care îmi vorbesc. Cred că o parte dintre acestea sunt ale creierului nostru care rezolvă probleme, tic-tac, tic-tac... când sunt nervoasă pun ceainicul pe foc şi îmi fac un ceai... Dar dacă aş cunoaşte răspunsul, aş rezolva şi nu aş mai avea probleme cu anxietatea. Probabil că mi-ar face bine consilierea, dar nu prea îmi place'', a completat aceasta.