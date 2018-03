A visat ca si-a omorat nevasta. Cum a gasit-o cand s-a trezit. Marturia socanta a barbatului

Toata lumea ii vedea fericiti pana la adanci batraneti. Numai ca... intr-o noapte, la ora 1:00 a.m., barbatul a sunat la politie spunand: "Cred ca mi-am ucis nevasta".



Bulversare totala



Cand dispecerul a cerut mai multe detalii, Matthew a spus doar atat "Am avut un vis, m-am trezit, am aprins lumina si ea e moarta pe jos. Este sange peste tot. Am un cutit plin de sange in pat! Am omorat-o. Nu pot sa cred, dar cred ca eu am omorat-o! Am luat niste pastile de raceala. Cred ca am luat mai multe decat a trebuit". Apoi barbatul a inceput sa planga si sa repete ca sotia sa, Lauren, nu merita o astfel de moarte.



Medicamente de raceala



Matthew le-a spus oamenilor legii ca a luat medicamente de raceala, mai multe decat ar fi trebuit, iar din cauza acestora si-a ucis nevasta prin lovituri repetate cu cutitul. El risca acum sa ramana pedeapsa cu moartea.



Politistii ajunsi la fata locului au gasit-o pe Lauren Phelps injunghiata in 123 de locuri. Era inca in viata, dar, in ciuda eforturilor, n-a mai putut fi salvata.



Producatorii medicamentului respectiv, au dat si ei comunicat cu privire la efectele adverse ale acestuia: "Sanatatea pacientilor nostri este prioritatea noastra numarul unu. Monitorizam permanent efectele adverse ale tuturor produselor noastre, insa nu exista nicio dovada care sa lege acest medicament de comportament violent", au spus intr-un comunicat reprezentantii companiei Bayer din Statele Unite.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.