Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail

In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri ci calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Afla mai multe despre traditiile si obiceiurile acestei sarbatori aici.